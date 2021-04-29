Boyabat ilçesinde "tam kapanma" öncesi denetimler yoğunlaştırıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde Boyabat ilçesinde denetimler sıklaştırıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde Boyabat ilçesinde denetimler sıklaştırıldı.
Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, ilçe girişinde araçlarda denetim yaparak, vatandaşlara yönelik HES kodu sorgulaması gerçekleştiriliyor.
Ekipler, denetimler sırasında vatandaşlara uyulması gereken kurallar hakkında da bilgi vererek, maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun