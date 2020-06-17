Boyabat ilçesinde park halindeki traktör yandı
Boyabat ilçesine bağlı Gökçeağaçsakızı köyünde park halindeki traktör yandı.
17.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:22
Boyabat ilçesine bağlı Gökçeağaçsakızı köyünde park halindeki traktör yandı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Turgut Taşdemir'e ait 57 KF 807 plakalı traktör evin önünde park halinde iken yanmaya başladı.
Hanönü Belediyesi itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesi sonucu yanan araç söndürüldü. Yangında traktör kullanılamaz hale geldi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA