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Boyabat ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi

AA / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel
Boyabat ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi

Boyabat ilçesinde öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı.

MENDERES, İZMİR (AA) - Boyabat ilçesinde öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülere trafik kullarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Gökmen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan'ın da katıldığı denetimlerde sürücülere ayrıca Kovid-19 tedbirleriyle ilgili de bilgi verildi.

Boyabat ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi

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AA / Mahmut Coşkun - Son Dakika Haberleri

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