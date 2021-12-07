Boyabat ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi

MENDERES, İZMİR (AA) - Boyabat ilçesinde öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülere trafik kullarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Gökmen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan'ın da katıldığı denetimlerde sürücülere ayrıca Kovid-19 tedbirleriyle ilgili de bilgi verildi.

AA / Mahmut Coşkun - Son Dakika Haberleri

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