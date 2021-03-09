Boyabat ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi
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Boyabat ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi

09.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:28
Boyabat ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi

Boyabat ilçesinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Boyabat ilçesinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Boyabat Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen kampanya çerçevesinde Türk Kızılay Samsun Bölge Kan Bağış Merkezince Beyazıt Camisi önünde kan bağışı standı açıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Köroğlu, gazetecilere, kan bağışının insani bir görev olduğunu söyledi.

Gençlerin bu tür yararlı faaliyetler içinde bulunmalarının mutluluk verici olduğunu ifade eden Köroğlu, şöyle konuştu:

"Bir ünite kanla üç cana dokunabiliyoruz. Aynı şekilde düzenli olarak üç ayda bir kan veren bir fert, kalp krizi riskinden yüzde doksan kurtuluyor. Aynı şekilde ücretsiz olarak testlerini yaptırıp, herhangi bir sıkıntı olursa öğrenmiş oluyor. Kansere yakalanma riski azalıyor, hücrelerimiz yenileniyor daha birçok sayamayacağımız faydaları var. Bir ünite kan deyip geçmeyelim. Vereceğimiz bir ünite kan vatanı ve milleti için canını feda eden bir Mehmetçiğe can olabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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