Boyabat ilçesinde huzur toplantısı yapıldı
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Boyabat ilçesinde huzur toplantısı yapıldı

Boyabat ilçesinde huzur toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Boyabat ilçesinde huzur toplantısı gerçekleştirildi.

Boyabat ilçesinde huzur toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar ve muhtarlar katıldı.

Polisevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan, Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, muhtarlardan orman yangınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Orman yangınlarının can yakmaya başladığını vurgulayan Çetin, şöyle konuştu:

"Yangına ne kadar hızlı müdahale edilirse o kadar çabuk söndürme olur. Çevreye genişleyen yangınları söndürmek zorlaşır. İlçemizde iki gün önce çıkan yangına çevredeki ve o an yoldan geçen araçlardaki vatandaşlarımızın canlarını hiçe sayarak elleriyle müdahale edip, arazözlerin gelmesiyle de anında diyebileceğimiz şekilde söndürülmesi, bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Muhtar arkadaşlarımız kendi mahalle ve köylerindeki vatandaşlarımızı uyararak ormanlara girmemelerini, ateş yakma, mangal yakma, sigara izmariti atma gibi tehlikeli davranışta bulunmamalarını söyleyeceklerdir. Vatandaşlarımız gördükleri bir yangını anında 112'yi arayıp ihbar ederek büyümeden söndürülmesine yardımcı olmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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