Boyabat ilçesinde çıkan yangında bir ev yandı
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Boyabat ilçesinde çıkan yangında bir ev yandı

Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel
Boyabat ilçesinde çıkan yangında bir ev yandı

Boyabat ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Boyabat ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Darıözü köyünde Ahmet Karaman'a ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında ev tamamen yandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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