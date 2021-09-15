Boyabat ilçesinde bir otomobil yangın sonucu zarar gördü
AA / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel
Boyabat ilçesinde bir otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Boyabat ilçesinde bir otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
İbrahim Gümüş'ün kullandığı 57 DK 610 plakalı otomobilde, Adnan Menderes Bulvarı'nda hareket halindeyken yangın çıktı.
Yol kenarına çekip aracından inen Gümüş, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Boyabat Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.
Yangın sonrası araç tamamen yandı.