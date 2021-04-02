Boyabat halı saha inşaatı başladı
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Boyabat halı saha inşaatı başladı

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Boyabat halı saha inşaatı başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun Boyabat ziyaretinde müjdesini verdiği yeni halı saha projesi inşaatı başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun Boyabat ziyaretinde müjdesini verdiği yeni halı saha projesi inşaatı başladı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Boyabat Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında yapılacak yeni halı saha projesinin inşaat çalışmaları start aldı. Geçen mart ayında ihalesi ve yer teslimi gerçekleştirilen halı sahada çalışmalar başladı. Camikebir Mahallesi 124 ada 25 parsel üzerindeki mevcut eski halı sahanın yerine inşa edilen saha 1269 m2 büyüklüğünde olacak. Kapalı olarak hizmete sunulacak sahanın yanında idari bina ve soyunma odalarının olduğu ek bir bina inşa edilecek.

220 kişilik tribün kapasitesi olan projenin 2021 yılı sonlarına doğru hizmete girmesi bekleniyor. - SİNOP

Boyabat halı saha inşaatı başladı
Boyabat halı saha inşaatı başladı
Boyabat halı saha inşaatı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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