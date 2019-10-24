Boyabat Gençlik Merkezi'nden üniversite öğrencilerine çorba ikramı

24.10.2019 11:08

Boyabat Gençlik Merkezi tarafından Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu öğrencilerine çorba ikramında bulunuldu.

Boyabat Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Köroğlu, çorbanın sıcaklık ve dostluk olduğunu söyledi.

Köroğlu, "Boyabat Gençlik Merkezi olarak 'Merkezim Her Yerde' faaliyetleri kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu ikinci öğretimde okuyan gençlerimize çorba ikramında bulunduk.

'Niye çorba' diye soran öğrencilerimize, çorbada annelerimizin şefkati, merhameti, babalarımızın alın teri, sıcaklık ve dostluk olduğunu söyledik. Öğrencilerimizle tanışmamıza vesile olan çorba etkinliği için bize yardımcı olan üniversite yönetimine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tüm üniversite öğrencilerini Boyabat Gençlik Merkezi'nin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine katılmaya davet eden Köroğlu, ilçe dışından Boyabat'a gelen öğrencilerin kendilerini yabancı ve yalnız hissetmemelerini istedi.

Etkinliğe, Boyabat Meslek Yüksekokulu Sekreteri Mehmet Emin Erdoğan, Müdür Yardımcısı Recep Kural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Cihan Tosunoğlu da katıldı.

Kaynak: AA