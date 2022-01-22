Boyabat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Şükrü Baş seçildi

BOYABAT, SİNOP (AA) - Boyabat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına, Boyabat Küçük Sanayi esnaflarından Şükrü Baş getirildi.

Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda, mevcut başkan Feyzullah Öztürk yeniden aday olmadı.

Divan başkanlığını Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel'in yaptığı seçimde başkanlığa Şükrü Baş ve Suat Ayhan aday oldu.

Toplam 739 kayıtlı seçmenin bulunduğu seçimde kullanılan oyların 329'unu alan Baş, başkanlığa seçildi. Ayhan ise 282 oyda kaldı.

Baş, sonuçların hayırlı olmasını dileyerek, tebrikleri kabul etti.