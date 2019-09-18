Boyabat Emniyetinden lösemili minik Ahmet'e doğum günü sürprizi

18.09.2019 15:00

Sinop'un Boyabat ilçesinde 8 yaşındaki lösemili Ahmet Altuğ'a polisler doğum günü sürprizi yaptı.



Küçüklüğünden beri polis olma hayali kuran Ahmet, doğum gününde Boyabat Emniyetine bağlı bir polis ekibi, sürpriz ziyaret düzenleyerek mutluluğuna ortak oldular.



4 yıldır lösemi tedavisi gören Ahmet'e, doğum gününde ailesinin emniyetten ricası üzerine hazırlık yapan bir polis ekibi, Ahmet'i evinde ziyaret etti. Polisleri karşısında gören minik Ahmet, şaşkınlığını gizleyemedi. Ahmet ve polis ekibi, evde biraz sohbet ettikten sonra ekip arabasıyla Boyabat'ı gezdi. Boyabat Kalebağı mevkisinde bir tesiste polislerle birlikte doğum günü pastasını kesti.



Lösemili minik Ahmet, konuşmasında; "Annem hep doğum günümü evde yaş pastayla kutlardı. Böyle bir sürpriz yapılacağı hiç aklıma gelmemişti. Hep polis olmak istiyordum, polislik benim hayalim. Gerçek polis aracına bindim, birlikte Boyabat'ı gezdik. Çok şaşkınım ama çok mutlu oldum. Kendilerine ve aileme çok teşekkür ediyorum" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA