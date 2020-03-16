Boyabat Belediyesi zabıta ekipleri berberleri bilgilendirdi Boyabat Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri berberleri denetledi.

Boyabat Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri berberleri denetledi.



Sinop'un Boyabat ilçesinde Boyabat Belediyesine bağlı zabıta ekipleri korona virüsüne karşı başlattıkları çalışma kapsamında ilçe merkezindeki berberleri dolaşarak alınması gereken önlemler için işletme sahiplerini bilgilendirdi. Halkın yoğun olarak uğradığı yerlerde denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İHA