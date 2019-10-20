20.10.2019 22:02

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen 6. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

Boyabat Şehir Stadı'nda "Kahraman Mehmetçik İçin Başpehlivanlar Er Meydanında" şiarıyla start verilen Yağlı Güreşleri'nde, 43 pehlivan mücadele etti.

Pehlivanlar güreş alanında "Mehmetçiğe destek" yazılı pankartlar açarak asker selamı verdi.

Müsabakaların ardından finalde, Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Ali Gürbüz ile Ordu Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Recep Kara karşılaştı.

Recep Kara'yı mağlup eden Ali Gürbüz, Boyabat Belediyesi 6. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Üçüncülük ise Ankara ASKİ Spor Kulübünün güreşçisi Ünal Karaman ile Manavgat Belediyesi güreşçisi Serhat Gökmen tarafından paylaşıldı.

Güreş ağalığı için yapılan açık artırmayı 2018 yılının da güreş ağası olan iş adamı Ali Ayhan kazandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ödül töreninde yaptığı konuşmada, güreş organizasyonunu düzenleyen Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

"Bizler ülkemizi, şehirlerimizi dünyanın en huzurlu kentleri yapmaya söz verdik, yemin ettik." ifadesini kullanan Ersoy, "Bu sözlerimizi sonuna kadar tutacağız. Sizler arkamızda olduğunuz sürece, milletinin, ordusunun, Mehmetçiğinin, güvenlik güçlerinin yanında olduğunuz sürece inşallah bu coğrafyada güvenli ve güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı da güreşlerde emeği geçen, maddi, manevi katkı sunan herkese teşekkür etti.

Başpehlivanlık mücadelesini Sinop Valisi Köksal Şakalar, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Boyabat Kaymakam Vekili Abdülkadir Umut Kasman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başak, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, AK Parti Sinop İl Başkanı Ali Çöpcü ve Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz de izledi.

Kaynak: AA