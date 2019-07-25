Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı basın mensuplarıyla bir araya geldi

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çakıcı, düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ilçe halkına karşı sorumlukları olduğunu belirterek, atalardan emanet bırakılan şehrin tarihi ve kültürel miraslarını koruma noktasında daha fazla çalışmaları gerektiğini dile getirdi.

"Maalesef şehirlerimizi kendi ellerimizle bozduk" diyen Çakıcı, şöyle konuştu:

"Burada sorumlu arıyorsak, hepimiz sorumluyuz, şehirde yaşayan herkes sorumludur. Sadece birkaç kişiye suçu yüklemek kanımca doğru değildir. Orta Çarşı neden bu hale geldi? Dış ülkelerden birileri gelip de bozmadı. Yine kendimiz yaptık ne yaptıksa. Orta Çarşı'yı nasıl hep birlikte bozduysak, yine hep birlikte onaracağız.Tarihi ve kültürel miraslarımıza sahip çıkmalıyız."

Çakıcı, belediye olarak ilçenin tarihi yapısını gelecek nesillere aktarılması için yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA