Boyabat'a TOKİ müjdesi

05.10.2019 14:20

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, yaklaşık altı ay sonra TOKİ konutları için vatandaşların taleplerini almaya başlayacaklarını belirtti.

Çakıcı, Çamlıcatepe'de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada ilçede yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Boyabat'ı cazibe merkezi haline getirmek istediklerini ifade eden Çakıcı, şöyle konuştu:

"Ne söz verdiysek yapıyoruz, tek tek gerçekleştiriyoruz. Kasaplar Çarşısı'nı bitirdik, şimdi Orta Çarşı restorasyon çalışmalarımız başlayacak. İlçemize hiç yakışmayan meyhanelerin olduğu yerler özelleştirilerek bazı bölümler otopark olacak. Kırkkızlar Kayası'na yapacağımız cam teras ve sosyal tesislerin proje aşaması bitti, ihale aşamasındayız. Projemiz ilçemizin turizmine, tarihi ve kültürel varlığına önemli bir katkı sunacaktır."

Çakıcı, ilçenin doğal gaza kavuşması için de çalışma yaptıklarını belirterek, bir yıl içerisinde ilçeyi doğal gaza kavuşturacaklarını dile getirdi.

İlçemize hizmet için Ankara'ya ziyaretler yaptıklarını anlatan Çakıcı, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz söz gereği olarak TOKİ Genel Müdürlüğünü ziyaret ettik. İnşallah 6 ay sonra Daylı köyü mevkinde üniversitelerin olduğu yerlerde belirlediğimiz alanlarda ön çalışmalarımız başlayacak. 2020 yılının mart ayında TOKİ konutları için vatandaşlardan talep almaya başlayacağız. 2+1 ve 3+1 daireler yüzde on ve yirmi gibi peşinatlarla 15 yıl süreyle metrekaresine göre ayda 600-800 lira taksitle vatandaşlarımızı güvenli ve sağlam konutlara kavuşturacağız." diye konuştu.

Toplanıya, Kaymakamı Fatih Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, iş adamları, muhtarlar ve sporcular katıldı.

Kaynak: AA