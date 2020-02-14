Boya ve tiner atölyesinde yangın (2)
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Boya ve tiner atölyesinde yangın (2)

Gaziantep'teki bir boya ve tiner atölyesinde yangın çıktı.

14.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:41
Boya ve tiner atölyesinde yangın (2)

'teki bir boya ve tiner atölyesinde yangın çıktı.

ilçesinde bulunan Küsget Sanayi Sitesi'ndeki boya ve tiner üretimi yapan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Atölyedeki yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri, müdahale ediyor.

Ekipler, yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için çalışma yapıyor.

Öte yandan, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Boya ve tiner atölyesinde yangın (2)
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