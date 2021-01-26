Boya, oje, ruj ve jöle gibi maddeler abdest ve gusle engel olur mu? Diyanet fetvaları!
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Boya, oje, ruj ve jöle gibi maddeler abdest ve gusle engel olur mu? Diyanet fetvaları!

26.01.2021 18:34 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:38
Boya, oje, ruj ve jöle gibi maddeler abdest ve gusle engel olur mu? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Boya, oje, ruj ve jöle gibi maddeler abdest ve gusle engel olur mu? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Boya, oje, ruj ve jöle gibi maddeler abdest ve gusle engel olur mu?

Dini konularda araştırma yapanlar Boya, oje, ruj ve jöle gibi maddeler abdest ve gusle engel olur mu? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Boya, oje, ruj ve jöle gibi maddeler abdest ve gusle engel olur mu? konusunda fetva yayınladı. Peki,Boya, oje, ruj ve jöle gibi maddeler abdest ve gusle engel olur mu? İşte, detaylar

BOYA, OJE, RUJ VE JÖLE GİBİ MADDELER ABDEST VE GUSLE ENGEL OLUR MU?

Gusül veya abdest alırken, yıkanması gereken organların kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması gerekir. Aksi hâlde gusül veya abdest geçerli olmaz. Dolayısıyla, gusledecek veya abdest alacak kimsenin bedeninde veya abdest organlarında suyun deriye ulaşmasına engel olacak bir madde bulunmamalıdır (Aliyyü'l-kârî, Fethu bâbi'l-'inâye, I, 73). Ancak mesleğini icra ederken tırnaklarına boya yapışan boyacı veya tırnaklarının arasına çamur girip de çıkartamayan çiftçi ve benzeri meslek sahipleri bundan müstesnadır (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 6; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, I, 288). Bu kimseler için cilde yapışan ve tırnak aralarında kalan hamur, mum, zamk, boya vb. şeyler abdest ve gusle engel olmaz.

Fakat isteğe bağlı olarak vücuda sürülen ya da yapıştırılan oje, ruj, geçici dövme ve takma tırnak gibi maddeler bu ruhsatın dışındadır. Böyle maddeler suyun bedenle temasına engel olursa abdest ve gusle de engel olurlar. Bunların abdest veya gusülden önce giderilmesi gerekir. Saça sürülen jöle ise bir tabaka oluşturmadığından abdest ve gusle engel olmaz.

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