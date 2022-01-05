Boya kovasından uyuşturucu çıktı (2)
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel
3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDIEskişehir'de iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliler K.Y., F.C. ve M.Y. çıkarıldıkları mahkemece 'uyuştuucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.
ESKİŞEHİR (DHA) - 3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Eskişehir'de iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliler K.Y., F.C. ve M.Y. çıkarıldıkları mahkemece 'uyuştuucu madde ticareti' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor.