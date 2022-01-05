Boya kovasından uyuşturucu çıktı (2) - Haberler
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Boya kovasından uyuşturucu çıktı (2)

Boya kovasından uyuşturucu çıktı (2)
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel

3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDIEskişehir'de iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliler K.Y., F.C. ve M.Y. çıkarıldıkları mahkemece 'uyuştuucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.

ESKİŞEHİR (DHA) - 3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Eskişehir'de iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliler K.Y., F.C. ve M.Y. çıkarıldıkları mahkemece 'uyuştuucu madde ticareti' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor.


Boya kovasından uyuşturucu çıktı (2)

Boya kovasından uyuşturucu çıktı (2)

Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Son Dakika Haberleri

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