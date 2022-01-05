Boya kovasından uyuşturucu çıktı (2)

ESKİŞEHİR (DHA) - 3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Eskişehir'de iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliler K.Y., F.C. ve M.Y. çıkarıldıkları mahkemece 'uyuştuucu madde ticareti' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor.