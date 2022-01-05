Boya kovasından uyuşturucu çıktı

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de polisin arama yaptığı bir araçta, bagajındaki dolu boya kovası içerisine gizlenmiş 1 kilo 350 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü iki ayrı çalışma kapsamında, durdurulan bir aracın bagajında dolu boya kovası içerisine alüminyum folyolara sarılı 1 kilo 350 gram esrar ele geçirdi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.Ekiplerin düzenlediği bir başka operasyonda ise 1 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirilirdi. 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.