SAKARYA BOYA ATÖLYESİNDE YANGIN
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SAKARYA BOYA ATÖLYESİNDE YANGIN

SAKARYA BOYA ATÖLYESİNDE YANGIN
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, boya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, boya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Serdivan Beşköprü Mahallesi Çırçır Sokak'ta bulunan boya atölyesinde çıktı. Atölyede çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, statik boya sonrası metallerin kurutulduğu fırında çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA BOYA ATÖLYESİNDE YANGIN
SAKARYA BOYA ATÖLYESİNDE YANGIN
SAKARYA BOYA ATÖLYESİNDE YANGIN
SAKARYA BOYA ATÖLYESİNDE YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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