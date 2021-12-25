Boy yasağına aykırı avlanan 1,5 ton balığa el konuldu - Haberler
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Boy yasağına aykırı avlanan 1,5 ton balığa el konuldu

Boy yasağına aykırı avlanan 1,5 ton balığa el konuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde boy yasağına aykırı avlanan yaklaşık 1,5 ton balığa el konulurken 3 kişiye de idari para cezası uygulandı.

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İSTANBUL (İHA) - Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde boy yasağına aykırı avlanan yaklaşık 1,5 ton balığa el konulurken 3 kişiye de idari para cezası uygulandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar Su Ürünleri Hali girişi ve çevresinde boy yasağına aykırı avlanmaya yönelik denetimleri aralıksız devam ediyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri gece saatlerinde Gürpınar Hali'nde geniş kapsamlı denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde yaklaşık 1,5 ton ağırlığında 56 kutu İstavrit, 23 kutu lüfer ve 3 kutu tekire boy ve tür yasaklarına aykırı avlanıldığından el konuldu. Denetimlerde balıkları avladıkları belirlenen 3 kişiyi ise idari para cezası uygulanırken el konulan balıklar sosyal yardım kurumuna bağışlandı. - İSTANBUL

Boy yasağına aykırı avlanan 1,5 ton balığa el konuldu

Boy yasağına aykırı avlanan 1,5 ton balığa el konuldu

Boy yasağına aykırı avlanan 1,5 ton balığa el konuldu

Boy yasağına aykırı avlanan 1,5 ton balığa el konuldu

Boy yasağına aykırı avlanan 1,5 ton balığa el konuldu

Boy yasağına aykırı avlanan 1,5 ton balığa el konuldu

Boy yasağına aykırı avlanan 1,5 ton balığa el konuldu

Boy yasağına aykırı avlanan 1,5 ton balığa el konuldu

Boy yasağına aykırı avlanan 1,5 ton balığa el konuldu

Boy yasağına aykırı avlanan 1,5 ton balığa el konuldu

Boy yasağına aykırı avlanan 1,5 ton balığa el konuldu

Boy yasağına aykırı avlanan 1,5 ton balığa el konuldu

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