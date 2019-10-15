Boy limiti altında avlanan balıklar için para cezası kesildi

15.10.2019 09:24

Konya'da, tatlı su gölünde boy limiti altında avlandığı belirlenen 1 kişiye 3 bin 270 liralık idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Suğla Gölü'nde ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapanlara yönelik olarak denetim gerçekleştirildi.

Avcıların karaya çıkış noktaları ve satıcılara yönelik yapılan denetim ve kontrollerde 18 ile 23 santim aralığında avlandığı belirlenen 250 kilogram sudak balığı ele geçirildi.

Ekipler, boy limiti altında avlanan balıklara el koyarken, 1 kişiye 3 bin 270 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA