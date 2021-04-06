Boupendza, Karagümrük'e karşı yedekler arasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Boupendza, Karagümrük'e karşı yedekler arasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Boupendza, Karagümrük'e karşı yedekler arasında

Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza, Fatih Karagümrük müsabakasına yedek kulübesinde başladı.

Galatasaray camiasından Fenerbahçe'ye gönderme: 'İflas eden tüccar eski defteri karıştırırmış!'
Galatasaray camiasından Fenerbahçe'ye gönderme: "İflas eden tüccar eski defteri karıştırırmış!"
Peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray'a, Yönetim'den sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı
Peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray'a, Yönetim'den sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı

Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza, Fatih Karagümrük müsabakasına yedek kulübesinde başladı. Boupendza, geçtiğimiz hafta Galatasaray maçının kadrosunda yer almamıştı.

Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadelede Hatayspor'un başarılı santrforu Boupendza, yedekler arasında bulunuyor. Gabon Milli Takımı'nda yapılan korona virüs testi pozitif çıkan, Türkiye'ye geldikten sonra bir test daha yapılan ve sonucu negatif olarak belirtilen 24 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör Ömer Erdoğan tarafından 3 Nisan Cumartesi günü Hatay temsilcisinin sahasında Galatasaray'ı 3-0 yendiği karşılaşmanın kadrosuna alınmamıştı.

Boupendza, 18 golle ligin gol kralı unvanını elinde bulunduruyor.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hazal Kaya Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Şenol Güneş Caner Erkin Fatih Terim Okay Yokuşlu Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Boupendza, Karagümrük'e karşı yedekler arasında - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 16:42:44. #1.15#
title