Boupendza cezalı mı, neden oynamıyor? Hatayspor'da Boupendza neden yok?

Sivasspor ile Hatayspor'un karşı karşıya geldiği maçta Boupendza cezalı mı, neden oynamıyor? Hatayspor'da Boupendza neden yok? sorularının yanıtları aranıyor.

Hatayspor'da gösterdiği performans ile gol krallığı tablosunda en üst sıraya yerleşen Aaron Boupendza cezalı olup olmadığı ile gündemde yer alıyor. Bir önceki maçta tribünden mücadeleyi izleyen Boupendza'nın Sivasspor karşılaşmasında da oynamayacağının belirlenmesiyle birlikte pek çok kişi, Boupendza cezalı mı, sakat mı sorularına ağırlık verdi. İşte, Hatayspor'un Gabonlu yıldızı hakkında detaylı bilgiler..

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hatayspor 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

BOUPENDZA CEZALI MI, NEDEN OYNAMIYOR?

Boupendza için kötü haber geldi. Bordo-beyazlı ekipte kart cezalısı bulunmazken, sağ el bileğinde çatlak oluşan Aaron Boupendza yarınki maçta takımdaki yerlerini alamayacak.

Atakaş Hatayspor, bugün özel uçakla Sivas'a gidecek.