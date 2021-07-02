Boubakary Soumare, Leicester City'de
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Boubakary Soumare, Leicester City'de

Boubakary Soumare, Leicester City'de
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, son olarak Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen Boubakary Soumare ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, son olarak Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen Boubakary Soumare ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım şansını son maçta kaybeden Leicester City, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak Red Bull Salzburg'un Zambiyalı forveti Patson Daka'yı kadrosuna kattığını açıklayan İngiliz ekibi, kadrosuna önemli bir ekleme daha yaptı. Leicester City, geçtiğimiz sezon milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte Lille formasıyla lig şampiyonluğu yaşayan Boubakary Soumare'yi 5 yıllığına kadrosuna kattı. 

SOUMARE: BUNUN BENİM İÇİN DOĞRU ADIM OLDUĞUNU HİSSEDİYORUMTransferinin ardından ilk açıklamalarını kulübün internet sitesine yapan Soumare, Leicester City'e katıldığı için çok gururlu olduğunu vurgulayarak, "Leicester City, oyunumu geliştirmeme ve ilerlememe yardım edecek. Bunun benim için doğru adım olduğunu hissediyorum. Leicester benim için en çekici kulüptü. Bu kulübün futbol oynama şeklini seviyorum. Taraftarları mutlu etmek için her şeyimi vereceğim. Brendan Rogers, bu kulübe gelme kararı vermemde en etkili sebeplerden biri oldu. Genç oyuncuları geliştirme konusunda çok başarılı. Onunla konuştum ve her şey gayet iyiydi" dedi.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla çıktığı 43 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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