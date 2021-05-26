Botunun içerisinde uyuşturucu kuryeliği yapan şahıs yakalandı
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Botunun içerisinde uyuşturucu kuryeliği yapan şahıs yakalandı

Botunun içerisinde uyuşturucu kuryeliği yapan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in Avanos ilçesinde botunun içerisinde uyuşturucu saklayarak kuryelik yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde botunun içerisinde uyuşturucu saklayarak kuryelik yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'dan Nevşehir'e uyuşturucu getireceği ihbarı aldı. Avanos ilçe terminalinde yolcu otobüsünden inen Afgan uyruklu G.M.O. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. G.M.O.'nun yapılan aramasında yaz mevsiminde bot giymesinden şüphelenilmesinin ardından bot içerisine yapılan gizli bölmede 119,1 gram metamfetamin, 1adet cep telefonu ve hafıza kartı ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Afgan uyruklu G.M.O. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Botunun içerisinde uyuşturucu kuryeliği yapan şahıs yakalandı
Botunun içerisinde uyuşturucu kuryeliği yapan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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