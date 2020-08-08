Botun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin denizden yüzerek yaklaştığı lastik botu çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin denizden yüzerek yaklaştığı lastik botu çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şişme lastik botun, bağlı bulunduğu Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir sitenin sahilinden çalındığı ihbarını alan şirket yetkilileri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Çalıntı botun bulunması için çalışma başlatılırken, şirket çalışanlarından Derya Güçlü, botun Yatağan ilçe girişinde yol kenarındaki bir römorkun üzerinde olduğunu fark etti. Güçlü, durumu şirket yetkililerine ve polise bildirdi.

Botta yapılan incelemenin ardından 2 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kamera görüntülerinde, yüzerek yaklaştığı botun iplerini keserek sürükleyen şüphelinin, daha sonra düz kontak yaparak botla bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA