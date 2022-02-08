Botter Apartmanı'nın restorasyon çalışmaları başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restorasyon başlatılan binada düzenlenin törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. İstanbul'un tarihsel anlamda muazzam bir kent olduğunu vurgulayan İmamoğlu, İstiklal Caddesi'nin de bu kapsamda önemli bir merkez olduğunun altını çizdi. " Beyoğlu, İstanbul'un özellikle tamamına yaymaya çalıştığımız bu mirasın korunması noktasında attığımız adımların odağında duran bir yer" diyen İmamoğlu, "Burada özellikle Taksim Meydanı'ndan Tünel'e, Galata'ya, Karaköy'e kadar birbirlerini tamamlayacak ve bu bahsettiğim hafızayı da her an size hissettirecek noktalarında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Burada esas amacımız; şehrin gerçek kimliğini, o varlığını hem bugün yaşayanlarına hissettirmek hem bütün dünyaya sunma çabasıdır" dedi.

"HAYAL ETTİĞİMİZ TASARIM MERKEZİNİ İSTANBUL'A KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ"