Bottarga nedir, ne demek? Bottarga (Kefal havyarı) nasıl yapılır?

Bir tür havya olan bottarga, Akdeniz mutfağına dahildir. Bottarga yani kefal havyarı fiyatı ne kadar? Çeşitli isimlerle anılan bottarga ne anlama gelir. Genellikle makarnalarda kullanılan havyar çeşidi olan bottarga hakkında detaylar haberimizde.

MasterChef Türkiye'de yer alan bottarga Akdeniz'in meşhur havyarıdır. Oldukça pahalı ve değerli olan bottarga nasıl yapılır sorusu da lezzet avcıları tarafından araştırılıyor. Bottarga (kefl havyarı, mumlu havyar) makarna başta olmak üzere birçok yemekte kullanılır.

BOTTARGA NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Bottarga,gri kefal veya mavi yüzgeçli orkinosun ( bottarga di tonno ) tuzlanmış, iyileştirilmiş balık yumurtasıdır. Oldukça uzlu olan bottarganın en bilinen hali Akdeniz çevresinde üretilir. Birçok adı vardır ve çeşitli şekillerde hazırlanır.

BOTTARGA FİYATI

Kıymetli bir deniz ürünü olan kefal havyarının fiyatının oldukça da fazla olduğu biliniyor. Bottarganın en yüksek fiyatının ise 600 lira civarında olduğu biliniyor.

BOTTARGA NASIL YAPILIR?

Malzemeleri

Dişi kefal balığı yumurtası

Tuz

Balmumu (dışı için)

Yapılışı:

Yumurtaların içinde bulunduğu kese çıkarılır.

Soğuk suda yıkanır ve yarım saat tuza yatırılır, tekrar yıkayıp kurutulur.

Sonrasında kesenin içindeki yumurtalar zedelenmeden tuza bulanır. Bu uygulama 3 veya 4 defa tekrarlanır.

Keseler 2-3 gün güneş altında bekletilir.

Yumurtalar kahverengiye dönüştüğü zaman olmuş demektir.

Ardından sıcak balmumuna daldırılır ve üzerinde oluşan kabuğun donması beklenir.

Yenme işleminde ise dilimlenir ve çevresindeki balmumu kabuğunu temizlenir.