Botsvana Devlet Başkanı Masisi, yurt dışı ziyaretinden sonra kendisini karantinaya aldı Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, Namibya ziyaretinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kendisini karantinaya aldı.

Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, Namibya ziyaretinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kendisini karantinaya aldı.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Masisi'nin Kovid-19 ile mücadele için hafta sonu komşu ülke Namibya'da düzenlenen toplantıya katıldığı belirtildi.

Masisi'nin Namibya'ya seyahatinden sonra kendisini karantinaya alma sebebinin daha önce ülkede görülen 3 vakaya yurt dışından gelenlerde rastlanması olduğu ifade edilen açıklamada, Devlet Başkanına test yapılacağı da kaydedildi.

Kaynak: AA