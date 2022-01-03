Botsvana Devlet Başkanı Masisi Kovid-19'a yakalandı
AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi'nin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.
Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi'nin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.
Hükümet Sözcüsü John-Thomas Dipowe, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Masisi'nin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.
Dipowe, herhangi bir semptom göstermeyen Masisi'nin doktorlar tarafından müşahede altına alındığını belirtti.
Masisi, tecrit döneminde tüm yetki ve sorumluluklarını Başkan Yardımcısı Slumber Tsogwane'ye devretti.
AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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