Botsvana Devlet Başkanı Masisi Kovid-19'a yakalandı - Haberler
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Botsvana Devlet Başkanı Masisi Kovid-19'a yakalandı

Botsvana Devlet Başkanı Masisi Kovid-19'a yakalandı
AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi'nin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi'nin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Hükümet Sözcüsü John-Thomas Dipowe, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Masisi'nin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Dipowe, herhangi bir semptom göstermeyen Masisi'nin doktorlar tarafından müşahede altına alındığını belirtti.

Masisi, tecrit döneminde tüm yetki ve sorumluluklarını Başkan Yardımcısı Slumber Tsogwane'ye devretti.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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