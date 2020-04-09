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Botsvana'da tüm bakan ve vekiller karantinaya girecek

Botsvana'da meclis üyelerine sağlık taraması yapan bir çalışanda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması nedeniyle tüm kabine üyeleri ve milletvekillerinin karantinaya alınmasına karar verildi.

09.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:30
Botsvana'da tüm bakan ve vekiller karantinaya girecek

Botsvana'da meclis üyelerine sağlık taraması yapan bir çalışanda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması nedeniyle tüm kabine üyeleri ve milletvekillerinin karantinaya alınmasına karar verildi.

Botsvana hükümetinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede 7 vaka daha görüldüğü, hastalığa yakalananlardan birinin de dün mecliste görevli bir sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

Söz konusu sağlık çalışanının vekillere sağlık taraması yaptığına işaret edilen açıklamada, tüm bakan ve vekillerin zorunlu karantina altında kalacağı bildirildi.

Şimdiye kadar 13 vakanın görüldüğü ülkede 1 kişi hayatını kaybetti.

Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, geçen ay Namibya ziyaretinin ardından kendisini önlem olarak karantinaya almıştı.

Kaynak: AA

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