Güney Afrika ülkesi Botsvana'da, mahkeme kararıyla eşcinsellik suç olmaktan çıkartıldı. Yüksek Mahkeme, eşcinselliğin yedi yıla kadar cezalandırılmasına olanak veren yasayı iptal etti.

Yüksek Mahkeme yargıcı Michael Leburu, "Ayırımcılığın bu dünyada hiçbir yeri yok. Bütün insanlar eşit doğar. Eşcinsellik, yıllardır baskı altında tutulan cinselliğin başka bir biçimidir. "dedi. Euronews.com'da Görüntüle