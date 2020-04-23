Botsvana'da Kovid-19 nedeniyle üst düzey 2 Sağlık Bakanlığı yetkilisi görevden alındı Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yeterli hazırlık yapılmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığından 2 üst düzey yetkiliyi görevden aldı.

Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yeterli hazırlık yapılmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığından 2 üst düzey yetkiliyi görevden aldı.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Masisi tarafından Kovid-19'a karşı mücadele için yeterli çalışma yapılmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Solomon Sekwakya ve yardımcısı Morrison Sinvula'nın görevden alındığı belirtildi.

Ülkede şu ana kadar 21 Kovid-19 vakası görülürken, 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA