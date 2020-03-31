Botsvana'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü
Güney Afrika ülkelerinden Botsvana'da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.
Güney Afrika ülkelerinden Botsvana'da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.
Sağlık Bakanı Lemogang Kwape, İngiltere ve Tayland'dan başkent Gaborone'ye gelen 3 kişide virüse rastlandığını açıkladı.
Kwape, bu kişilerin karantinaya, temas kurdukları herkesin de takip altına alındığını kaydetti.
Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, ülkede Kovid-19'a karşı tedbirler kapsamında, 3 hafta olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.
Masisi, bu süre zarfında toplu etkinliklerin yasaklandığını, zorunlu olmadıkça insanların evlerinden çıkmaması gerektiğini belirtti.
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık 5 bin olurken 150'den fazla kişi hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA