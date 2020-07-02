Botsvana'da "gizemli" hastalık nedeniyle 3 ayda en az 350 fil öldü Güney Afrika ülkesi Botsvana'nın kuzeyinde, "gizemli" bir hastalık nedeniyle 3 ayda en az 350 filin telef olduğu bildirildi.

Güney Afrika ülkesi Botsvana'nın kuzeyinde, "gizemli" bir hastalık nedeniyle 3 ayda en az 350 filin telef olduğu bildirildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, Okavango Delta bölgesinde nisandan bu yana henüz tespit edilemeyen bir hastalık nedeniyle en az 350 fil telef oldu.

Hükümet, fillerin ölüm nedeninin araştırılması için çalışma başlatıldığını ama yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle testlerin yapılmasında gecikme yaşandığını belirtti.

Başkent Gaborone'deki Av-Yaban Hayatı Yetkilisi Dikamatso Ntshebe, daha önce fillerin cesetlerinde herhangi bir ize rastlanmadığını ve ölümlerin kaçak avcılıkla ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.

Dünyanın en büyük fil nüfusuna ev sahipliği yapan ülkede, yaklaşık 130 bin fil olduğu biliniyor.

Botsvana'da geçen sene şarbon salgını nedeniyle 100'den fazla fil telef olmuştu.

Kaynak: AA