Botoks sonrası ölüme ilişkin davada sanıkların yargılanmasına devam edildi

Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde yaptırdığı botoksun ardından hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde yaptırdığı botoksun ardından hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Erdal Doğruya ve Öner Özsoyeri ile tarafların avukatı katıldı.

Duruşmada maktul Kübra Boyraz'ın babası müşteki Ekrem Solmazgül'ün avukatı, tahliyeye itiraz dilekçesini ve önceki beyanlarını tekrar ettiklerini dile getirerek, "Maktulün tedavisi doktor olmayan Erdal tarafından yapılmış ve doktor Öner buna müsaade göstermiştir. Bu fiiliyat olası kastla öldürme suçuna girdiğinden görevsizlik kararı verilmesini talep ederiz." dedi.

Sanıkların beyanlarının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyada eksik hususların giderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkında kusurluluk durumlarını içerir raporun düzenlenerek dosyaya gönderilmesi için Adli Tıp Kurumuna (ATK) yazı yazılmasına karar verdi.

Katılan vekilinin görevsizlik hususundaki talebinin bilirkişi raporundan sonra değerlendirilmesine hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların ruhsatsız olarak bir yeri işlettikleri ve sanık Öner Özsoyeri'nin ilçe sağlık müdürlüğünden gelen yazıda pratisyen hekim olup, uzmanlık eğitimi ve sertifikasının bulunmadığı belirtiliyor.

İddianamede, maktul Kübra Boyraz'a sanık Öner Özsoyeri tarafından kalça dolgusu yapıldığı, 19 Eylül 2020'de buraya gelen Boyraz'ın saat 20.20 sıralarında baygın şekilde siteden çıkartıldığı, araçla ailesine teslim edildiği anlatılıyor.

Evinde rahatsızlanan Boyraz'ın ailesi tarafından hastaneye kaldırıldığı, 20 Eylül 2020'de de hayatını kaybettiği dile getirilen iddianamede, kamera görüntülerinde de sanıkların iş yerinden malzemeleri 21 Eylül'de çıkardıklarının tespit edildiği aktarılıyor.

İddianamede yer alan otopsi raporuna göre, maktulün kimyasal ve toksikolojik inceleme sonucunda kanında ve akciğer dokusunda silisyum tespit edildiği, kişinin ölümünün yağ embolisi (silisyum içerikli madde enjeksiyonunda ileri gelen) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtiliyor.

İddianamede, sanıkların iştirak halinde yetkisiz oldukları halde sağlık hizmeti veren ruhsatsız meskeni işyeri olarak işletmek suretiyle 3359 sayılı yasanın ek 11. maddesine aykırı faaliyette bulundukları kaydediliyor.

Sanık Erdal Doğruya'nın "bilinçli taksirle ölüme neden olma", "diploması olmadığı halde hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınma" ve "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet" suçundan 5 yıl 8 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanık Öner Özsoyeri'nin de "bilinçli taksirle ölüme neden olma" ve "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet" suçlarından 3 yıl 8 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediyor.

İddianamede, sanıklar Bülent Bostancı ve Ömer Elmalı'nın ise "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aleyna Sevim