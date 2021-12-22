Botoks sonrası ölüm davasının sanığından 'ailem beni dolandırdı' iddiası

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Beylikdüzü'nde botoks yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiği öne sürülen Kübra Boyraz Solmazgül (38) davasının sanıklarından Erdal Doğruya, cezaevinde kaldığı sürede vekalet verdiği ailesi tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunarak, "Ailemden hiç beklemezdim. Yaklaşık 3 milyon lira zararım var" dedi.

Geçen yıl 21 Eylül'de Beylikdüzü'nde, bir çocuk annesi Kübra Boyraz Solmazgül, bir güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra fenalaştı. Güzellik merkezi çalışanları tarafından evine götürülen Solmazgül, hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Solmazgül'ün epikriz raporunda, 'pıhtı atması' nedeniyle kalp krizi geçirdiği bildirildi. Olay sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Erdal Doğruya ve doktor Öner Özsoyeri tutuklandı. Geçen nisan ayında görülen mahkemede Doğruya ve Özsoyeri tahliye edildi. 7 ay sonra tahliye olan Doğruya, cezaevindeyken vekalet verdiği babası A.D. ve annesi H.D.'den 2 aracını satmaları ve İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki iş yerini üzerlerine geçirdikleri iddiasıyla şikayetçi oldu. Doğruya, "Cezaevindeyken annem H.D.'ye vekalet verdim. Onlar da bana avukat tuttular. Cezaevinden çıktıktan sonra iş yerimin ve 2 arabamın babamın üstüne geçtiğini gördüm. Arabaları da satmışlar. Bunlarla beraber evimde bulunan ziynet eşyalarında da eksikler vardı. Dükkanımı almak için çok uğraştım ama alamadım. Bu sürede babam A.D. tarafından çok defa tehdit edildim. Şu anda da işim gücüm yok. Kendi arabasını kullanmam için verdi. Geçtiğimiz günlerde de o aracı kullanırken babam A.D., arabasını çaldığım gerekçesiyle beni şikayet etmiş" dedi.