Botoks Mağduru Nurgül Yeşilçay, Bu Kez Köpekbalığı Ciğeri Kullandı
Yüzüne botoks yaptırdığı için pişman olan Nurgül Yeşilçay, bu kez yüzü için köpekbalığı karaciğeri kullanarak istediği sonucu elde etti.
Uzun süredir ekranda olmayan Nurgül Yeşilçay yakında Star TV'de başlayacak yarışma programı 'Geleceğin Starı'nda jüri üyesi olacak.
İYİ GÖRÜNMEK İÇİN 7 KİLO VERDİ
Fazla kilolarından şikayet eden Nurgül Yeşilçay kamera karşısında iyi görünmek için sıkı bir diyete girerek 7 kilo verdi. Nurgül Yeşilçay 2 aydır da kick boks yapıyor.
BOTOKS YERİNE KÖPEKBALIĞI CİĞERİ
Öte yandan, yüzüne botoks yaptırdığı için pişman olan Nurgül Yeşilçay, bu kez doğal ürünlere yöneldi. Cildine herhangi bir müdahale yaptırmak istemeyen oyuncu, köpekbalığı karaciğerinden elde edilen krem kullanmaya başladı.
HAYRANLARI BEĞENDİ
Güzel oyuncunun son halini görenler "İşte özlenen Nurgül" şeklinde yorum yapıyor.
İşte Nurgül Yeşilçay'ın son hali;
YORUMLAR (51)
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Surati da zaten köpek baliği suratina dönmüş:)Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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Bu kadın kadar sevimsiz itici soğuk birisini daha görmedim.Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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Kim ne derse desin, Türk sinema ve dizi sektörünün bir numarası, botoks yaptırsa da yaptırmasa da son derece güzel bir kadın.Cevap Yaz 2 10 Yayından Kaldır
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Necoooo Yoksa Sen Çayırovadanmısın=)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Gittigi yol yol degilCevap Yaz 3 Yayından Kaldır