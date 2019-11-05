Botoks bu hastalığa iyi geliyor !

05.11.2019 16:05 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:06

Yoğun ve tempolu yaşamın neden olduğu problemlerden birisi de gece diş sıkma yada diğer adıyla diş gıcırdatmadır.Diş sıkma ve diş gıcırdatma sorununda normalden daha büyük bir temperomandibular kas yapısı vardır. Ve diş sıkma devam ettirdikçe kas ta büyür.Tıp dilinde 'bruksizm' olarak bilinen bu durum, bilinçsixce uyanıkken ya da uyurken dişleri sıkma ve gıcırdatma durumudur.

Kronik hale gelmiş diş gıcırdatma/sıkma sorunu, çenede ağrı, başağrısı, yüzde ağrıhatta migren sorununun kaynağı olabilir.

Diş sıkma sorunu, baş, boyun, çene, diş, temperomandibuler eklem seviyesinde sorunlara neden olur.

Buna sebep olan birçok nedenden söz edebiliriz:''Stres, anksiyete, agresif-hiperaktif kişilik tipi, maloklüzyon, uyku problemleri, kulakağrısı, başağrısı, dişağrısı, bazı psikiyatrik ilaç yan etkilerine bağlı spasmlar..''

Botulunium toksini(botox), Clostiridum Botinium adı verilen bir bakterinin ekzotoksinidir. Kolinerjik sinir uçlarından asetilkolin salınımını bloke ederek kasın kasılmasını geçici olarak bloke eder.

Uygulamada botoks direkt kas için enjekte edilir. Klinik etki, 3-4 günde görülmeye başlar. 10-14 günde maksimize olur. Etki 3-4 ay devam eder.

Kaynak: Bültenler