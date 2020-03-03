Botları su alan göçmenleri balıkçılar kurtardı
EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, su alan lastik bottaki 3 göçmen, balıkçılar tarafından kurtarıldı.
03.03.2020 09:07 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:07
EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, su alan lastik bottaki 3 göçmen, balıkçılar tarafından kurtarıldı.
- Edirne
Enez sahili açıklarında, içinde İran uyruklu 1'i kadın 2 göçmenin bulunduğu lastik bot, su alarak, batmaya başladı. 3 kişi çevrede bulunan gırgır teknesindeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince tekneden alınarak, Enez Limanı'na çıkartıldı.
- Edirne
Kaynak: DHA