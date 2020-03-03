Botları su alan göçmenleri balıkçılar kurtardı
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Botları su alan göçmenleri balıkçılar kurtardı

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, su alan lastik bottaki 3 göçmen, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

03.03.2020 09:07 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:07
Botları su alan göçmenleri balıkçılar kurtardı
EDİRNE'nin ilçesi açıklarında, su alan lastik bottaki 3 göçmen, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Enez sahili açıklarında, içinde uyruklu 1'i kadın 2 göçmenin bulunduğu lastik bot, su alarak, batmaya başladı. 3 kişi çevrede bulunan gırgır teknesindeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince tekneden alınarak, Enez Limanı'na çıkartıldı.


- Edirne

Kaynak: DHA

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