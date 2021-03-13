Botları denizde sürüklenen 34 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
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Botları denizde sürüklenen 34 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

13.03.2021 05:27 | Son Güncelleme: 13.03.2021 05:32
Botları denizde sürüklenen 34 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında, olumsuz hava şartları nedeniyle botları denizde sürüklenen 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında, olumsuz hava şartları nedeniyle botları denizde sürüklenen 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Karaburun ilçesi açıklarında, kaçak göçmenlerin botlarının denizde sürüklendiği bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenlere yardım etmek için harekete geçti. Göçmenlerin bulunduğu noktaya ulaşan ekipleri çalışmalar neticesinde aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 34 göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik ekiplerinin botuna alınan göçmenler kıyıya çıkarıldı. 34 göçmen işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Botları denizde sürüklenen 34 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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