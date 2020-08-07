Botları batan 2 göçmen kurtarıldı AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, botları batan 2 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı mevkisindeki kayalık bölgede 2 göçmen olduğu bilgisini edindi. Bölgeye hareket eden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen ve lastik botları batan 2 göçmeni kurtardı.

- Aydın

Kaynak: DHA