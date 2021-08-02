Botlar, tekneler seferber oldu, mahalleli yangından kurtarılıyor
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Botlar, tekneler seferber oldu, mahalleli yangından kurtarılıyor

Botlar, tekneler seferber oldu, mahalleli yangından kurtarılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi'nde yangının etkisini arttırması ile önce yaşlılar ve çocuklar olmak üzere mahalle sakinleri, lüks yatların botları, günübirlik gezi ve balıkçı tekneleri ile güvenli bölgelere tahliye edilmeye başlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi'nde yangının etkisini arttırması ile önce yaşlılar ve çocuklar olmak üzere mahalle sakinleri, lüks yatların botları, günübirlik gezi ve balıkçı tekneleri ile güvenli bölgelere tahliye edilmeye başlandı.

Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde dün başlayan yangın etkisini arttırarak, Bodrum Mazı Mahallesi'ne sıçradı. Gece boyunca etkisini sürdüren yangın Mazı Mahallesi'nde yerleşim yerlerini tehdit etti. Yangının iyice şiddetlenmesi ve etrafı saran dumanlar nedeniyle mahalle sakinlerinin deniz yoluyla tahliyesine başlandı. Tam bir seferberlik ilan edilen bölgede lüks yatların botları, günübirlik gezi ve balıkçı tekneleriyle, İnceyalı mevkiinden vatandaşların tahliyesine devam ediliyor. Buradan teknelerle alınan vatandaşların güvenli bölgelere götürüldüğü öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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