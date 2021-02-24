Botla kaçak balık avlanmaya 4 bin 581 lira ceza
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Botla kaçak balık avlanmaya 4 bin 581 lira ceza

24.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:57
Botla kaçak balık avlanmaya 4 bin 581 lira ceza

ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerince Aşağı Ilıca İçme Suyu Baraj'ında kaçak balık avlayan 4 şüpheliye, 4 bin 581 lira idari para cezası uygulandı.

ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerince Aşağı Ilıca İçme Suyu Baraj'ında  kaçak balık avlayan 4 şüpheliye, 4 bin 581 lira idari para cezası uygulandı. Av malzemelerine de İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri  tarafından el konuldu.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağı Ilıca Mahallesi'nde bulunan Ilıca İçme Suyu Baraj'ında botla kaçak balık avlanıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede şüpheliler K.Y., A.E., A.Ç. ve D.Ç.'nin yasak olmasına rağmen baraja 50 metrelik ağ atıp, balık avladıkları belirlendi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin araçlarında ve olay yerinde yaptıkları aramada şişme bot, makara, makaraya bağlı 50 metre ip, 50 metre uzunluğunda balık ağı buldu. Bot sahibi A.E.'ye 2 bin 727 lira, diğer şüpheliler K.Y., A.Ç. ve D.Ç.'ye ise bin 854 lira idari para cezası kesildi. Toplam da  4 şüpheliye 4 bin 581 lira para cezası uygulanırken; Eskişehir İl Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerince kaçak avda kullanılan malzemelere el konuldu. Jandarma ekipleri olay hakkında soruşturma başlattı.


Botla kaçak balık avlanmaya 4 bin 581 lira ceza
Botla kaçak balık avlanmaya 4 bin 581 lira ceza
Botla kaçak balık avlanmaya 4 bin 581 lira ceza
Botla kaçak balık avlanmaya 4 bin 581 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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