BOTAV 25. YAŞINDA

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - AJDA PEKKAN BODRUM'UN KÜLTÜR SANAT ELÇİSİ OLDU

Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer aldığı Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV)'nın 25. yıl kutlama konserinde, Süper Star Ajda Pekkan'a "Bodrum Kültür ve Sanat Elçisi" ünvanı verildi.

Ramada Resort by Wyndham Bodrum 'da gerçekleşen ve Başkan Ahmet Aras'ın ev sahipliği yaptığı kutlama gecesine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, sanatçılar Zülfü Livaneli, Devrim Erbil, Sanat Yönetmeni Nebil Özgentürk, Başkan Yardımcıları Ummahan Yurt, Hüseyin Tutkun, İlknur Ülküm Seferoğlu, BOTAV Yönetim Kurulu, BOTAV Üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Başkan Aras, "25 yıl önce Bodrum iş dünyasının 15 değerli ismi tarafından, kentimizi tüm dünyaya tanıtmak üzere kurulan ve başarılı çalışmalarıyla; global turizm pazarında Bodrum'un rekabet gücüne güç katmasının yanı sıra, birbirinden değerli üyeleri ve siyaset üstü yapısıyla ülkemizin en saygın sivil toplum kuruluşlarından biri olan Bodrum Tanıtma Vakfı'nın bugün gururla, mutlulukla kutlayacağımız 25. kuruluş yıldönümü davetine hoşgeldiniz. " dedi.

"Bir kurumu, bir kenti veya bir ülkeyi iyi yönetebilmek, gücüne güç katarak daha ileriye götürebilmek demektir. " diyerek sözlerine devam eden Başkan Ahmet Aras, Bodrum Tanıtma Vakfı'nı tarihinin en heyecan verici noktasına taşımayı hedeflediğini dile getirdi.

Yapılan çalışmalara değinen Başkan Aras konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Göreve geldikten sonra ilk iş olarak, kurumsal kimliğini komple yenilediğimiz varlık nedenini de "Bodrum'un Tanıtım Gücü" sloganıyla gayet net olarak yeniden tarif ettiğimiz Bodrum Tanıtma Vakfı, bu yeni dönemde Bodrum'u çok doğru anlatan etkili reklamları ve sıra dışı projeleriyle dikkat çekti, çekmeye de devam edecek. Bodrum'un değerlerini ve farklarını internet ortamında tüm dünyaya taşımak üzere, dünyadaki benzerlerinin en iyisi olarak kısa bir süre sonra yayına alacağımız Visit Bodrum projemizde mutlu son yaklaşırken, Vakfımızın saygın yapısına ve temsil ettiği Bodrum markasına çok yakışacak nitelikteki yeni yönetim binası projemiz olan Botav Center'da ise tasarım aşaması bitti, yapımı için ihale aşamasındayız. "

Başkan Aras, "Bodrum'un tanıtım gücüne güç katan değerli sponsorlarımıza da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum; çünkü bugün Visit Bodrum projemiz dahil, gururla bahsettiğim tüm başarılar, sözde değil özde Bodrum sevdalısı olan, sponsorlarımızın destekleri sayesinde var. " diyerek yönetim kuruluna, üyelere ve katılımcılara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Başkan Ahmet Aras'ın konuşmasının ardından BOTAV Reklam ve Kurumsal İletişim Direktörü Levent Arkan, projeler ve çalışmalar hakkında davetlilere bilgiler aktardı. Arkan, "18 ay kadar önce Belediye Başkanımız Ahmet Aras'la bir araya geldiğimizde kendisine çok heyecanlı fikirlerimiz olduğunu Bodrum'un tanıtım çıtasını çok yukarılara taşıyabileceğimizi bunu sadece biz değil dünya çapında çalışan bazı firmalarla işbirliği ile de yapabileceğimizi, yapmamız gerektiğini söyledik. Ahmet Bey'in kendisine has yapısı, zeki insanlara olan tutkusu ve bu insanların eleştirilerini bu insanların yönlendirmelerini olumlu karşılayıp, onları desteklemesi ile bugün çok farklı noktaya geldik. Bu akşamı çok hayal ettik. Öyle bir gece olsun ki Bodrum markasına ve Bodrum'un içindeki markaların sahiplerine ve Bodrum'u yönetenlere buranın 5 bin yıllık tarihine yakışan bir şey olsun; sağ olsun Başkanımız bizi kırmadı. Bu şekilde 18 aydır çalışıyoruz. Heyecan verici 2 projemiz var. Bunlardan bir tanesi Ortakent'te yapılacak BOTAV'ın ana binası, bir diğer projemiz ise Visit Bodrum. " dedi.

Arkan, daha sonra Bodrum'un digital tanıtım alanını olan "Visit Bodrum" projesi ile yeni yapılacak BOTAV Center tanıtım sunumunu gerçekleştirdi.

Ardından Bodrum'a kazandırılmak istenen ve günümüzden geleceğe bir miras bırakmak için Devrim Erbil Müzesi projesinin tanıtımını yapması için Ressam Devrim Erbil'i sahneye davet etti.

Süperstar artık Bodrum'un Kültür ve Sanat Elçisi

Konuşmaların ardından sahneye çıkan süper star Ajda Pekkan, yaklaşık bir saat süren sahne performansı ile davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Konserin ardından, Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Aras, yönetim kurulunu da sahneye davet ederek Pekkan'a "Bodrum Kültür ve Sanat Elçisi" beratı ile nişanını takdim etti. Başkan Aras burada yaptığı açıklamada, "Bodrum çok iyi tanıtılmalı, bunun için sevgili Ajda Pekkan, Zeki Müren zamanından beri Bodrum aşığı çünkü onu Bodrum'a ilk Zeki Müren taşımış. Biz dedik ki BOTAV ve Belediye olarak her yıl kültür ve sanat elçileri oluşturalım. Bunun ilk temsilcisi sevgili Ajda Pekkan. Pekkan, bundan sonra Bodrum'dayım, bundan sonra projeler yapalım, sosyal yardım projeleri ile sanatsal ve kültürel işler yapalım dedi. Bu amaçla düzenlenecek üç konserin ilkinin gelirini okul öncesi eğitim için, ikinci konser sokaktaki canlarımızın barınak ve rehabilitasyon merkezi yapımı için, üçüncü konser geliri ise gençlerimizin faydalanacağı bir kütüphane için olacak. Bodrum ve Ajda Pekkan birlikteliği çok önemli enerji verecek" dedi.

Başkan Aras, daha sonra geceye katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Kaymakam Bilgehan Bayar'ı sahneye davet ederek desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

Bambaşka bir ortamda olduğunu ifade eden Başkan Osman Gürün, "Bodrum'un neden Bodrum olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Bodrum benim deyimimle; 34, 5 İzmir'in Karşıyakası gibi, İstanbul'un bir parçası. Bodrum'a İstanbul'un tüm ekosistemi geliyor. Sanat kesiminin çok değerli isimleri, birikimli insanları ama bir de diğer kesimlerimiz geliyor. Burada bir mücadele var. Bu mücadele gördüğüm kadarıyla gerçekten doğrunun yanında büyük bir yol alıyor. Bütün emek verenleri kutluyorum. Bodrum, aynı zamanda Muğla, aynı zamanda Türkiye. " dedi.

Kaymakam Bilgehan Bayar ise "BOTAV 25 yıldır Bodrum'un tanıtımı için çalıştı, nice 25 yıllar diliyorum. Paydada Bodrum var ise herkesle, her yerde sonuna kadar var olacağım, var olacağız. Bu gecenin önemli mimarlarından Bodrum Belediyesi'ne, çalışanlarına, buraya katılanlara, büyüklerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

25. yıl kutlama gecesi BOTAV'ın geçmiş dönem yönetim kurulu başkan ve üyelerine plaket verilmesiyle sonlandı.

Bu yeni çağın oluşumunda maddi ve manevi varlıklarıyla "Bodrum Kültür ve Sanat Elçisi" unvanı verilen Pekkan ise, konser sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bodrum Benim İçin Büyük Bir Aşk Hikayesi

Pekkan, "Mavisi ve yeşiliyle insana huzur veren, sıcacık insanlarıyla Bodrum benim için sonsuza kadar sürecek büyük bir aşk hikayesi diyebilirim. Bodrum'un Kültür ve Sanat Elçisi olmak benim için büyük bir onur oldu, bu vesileyle Sayın Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ve tüm Bodrum halkına şükranlarımı sunuyorum. Ajda Pekkan adına okul öncesi kreş, hayvan barınağı ve kütüphane yapılacağını sevgili Başkanımız Ahmet Aras'tan öğrendim. Bu mutluluk verici haberi sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

Sözlerine Zeki Müren'i anarak devam eden Pekkan, "Bodrum'un ışığı sönmeyen değerlim, sanat güneşimiz Zeki Müren'in Bodrum sevgisini bilmeyen yoktur. Burası hakkında çok sohbetlerimiz oldu. Benim Bodrum'a olan aşkım Zeki Müren sayesinde başladı diyebilirim. O Bodrum'un hiç sönmeyen sanat güneşi olarak kalbimde, kendisini sevgiyle ve rahmetle anıyorum" açıklamalarında bulundu.

Sanat ve Kültür elçisi olarak takdim edilen Sanat ve Kültür Nişanı mavi değerli taşlarla mücevher ustaları tarafından yapılan Süperstar, "Çok beğendim, emeği geçen herkese çok teşekkürler. Evimde çok özel bir yerde muhafaza edeceğim. Bu özel görev için Bodrumluların nezaketlerini fazlasıyla ortaya koydukları değerli bir tasarım olduğunu düşünüyorum; ama inanın bu görevin kalbimdeki değeri paha biçilmez" dedi.

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