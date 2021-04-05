BOTAŞ, Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'ne layık görüldü
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BOTAŞ, Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'ne layık görüldü

Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi
BOTAŞ, Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'ne layık görüldü

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), bu yıl da uluslararası iş güvenliği alanında en prestijli ödüller arasında yer alan ve İngiliz Güvenlik Konseyi (British Safety Council) tarafından verilen Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'ne layık görüldü.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), bu yıl da uluslararası iş güvenliği alanında en prestijli ödüller arasında yer alan ve İngiliz Güvenlik Konseyi (British Safety Council) tarafından verilen Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'ne layık görüldü.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, British Safety Council tarafından verilen 63'üncü Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri sahiplerini buldu.

Şirket, 37 ülkeden 500'den fazla kurum ve kuruluş arasından Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'nü kazanarak bu alanda 2020'de elde ettiği başarısını bir üst kategoriye taşıdı.

BOTAŞ, geçen yıl düzenlenen Yeşil Dünya Ödülleri'nde 6 Yeşil Dünya, 4 Yeşil Elma Ödülü, Uluslararası İş Güvenliği Ödülü ve BIG Sürdürülebilirlik Liderlik Ödülü olmak üzere 12 ödül almıştı.

British Safety Council tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri, farklı ülkelerden, farklı sektörlerden kurum ve kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki başarılarını dünya genelinde duyuruyor. Kurumlara, sağlık ve güvenlik alanında fark yarattıkları çalışmaları, yönetim şekillerini ve uygulamalarını sunarak doğru yolda olduklarını kanıtlamaları için fırsat tanıyan yarışmaya, dünya çapında her sektörden, her ölçekte kurum ve kuruluş katılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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