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BOTAŞ, Uluslararası İş Güvenliği Ödülü kazandı

BOTAŞ, Uluslararası İş Güvenliği Ödülü kazandı
07.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:26

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülünü kazandığı bildirildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülünü kazandığı bildirildi.

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Türkiye'de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturmaya ve yeni başarılara imza atmaya devam ettiği belirtildi.

BOTAŞ'ın ulusal ve uluslararası alanda iş sağlığı ve güvenliği yönünden en güvenilir kuruluş olmayı hedeflediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BOTAŞ, projelerinde çevre ve iş sağlığı güvenliği konularına büyük önem vermektedir. Bu gayreti ile 2019 yılında, The Green Organisation tarafından düzenlenen dünyanın en prestijli çevre ödülü olan Yeşil Dünya Ödüllerinde 4 ayrı dalda ödül alarak Yeşil Dünya Elçisi olmuştur. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki özen ve dikkati ile de BOTAŞ ülkemize ve sektörüne prestijli bir ödül daha kazandırmıştır. 'En Güvenli Kuruluş Olma' hedefi yolunda emin adımlarla ilerleyen BOTAŞ, dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen ve bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülünü kazanarak iş sağlığı ve güvenliğine verdiği önemi bir kez daha kanıtlamış, dünyanın ve ülkemizin örnek kuruluşları arasında yerini almıştır."

Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri

Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri (International Safety Awards), 1957'de kar amacı gütmeyen bir kuruluş statüsüyle Londra'da kurulan British Safety Council tarafından her yıl düzenlenen uluslararası bir iş güvenliği yarışması. Yarışmanın amacı, farklı ülke ve sektörlerden kurumların, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki başarılarını değerlendirmek.

Sağlık ve güvenlik alanındaki fark yaratan proje ve uygulamaları ile kurumların kendilerini kanıtlamalarına ve diğer kurumlara örnek olmalarına fırsat tanıyan yarışmaya dünya çapında her sektörden birçok kurum ve kuruluş katılıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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