BOTAŞ uluslararası alanda ödül almaya devam ediyor
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BOTAŞ uluslararası alanda ödül almaya devam ediyor

BOTAŞ uluslararası alanda ödül almaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Uluslararası alanda farklı kategorilerde geçen yıl 12 ödül alan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), bu yıl Stevie Uluslararası İş Ödülleri kapsamında iki ödüle layık görüldü.

Uluslararası alanda farklı kategorilerde geçen yıl 12 ödül alan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), bu yıl Stevie Uluslararası İş Ödülleri kapsamında iki ödüle layık görüldü.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 2002'den beri düzenlenen ve altı ana kategoriyle farklı alt kategorilerde ödüllerin verildiği Stevie Uluslararası İş Ödülleri programına her yıl yaklaşık 60'tan fazla ülke katılıyor.

İş dünyasının oscarları olarak kabul edilen ve bu yıl 18'incisi düzenlenen Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde BOTAŞ, "Sağlık, Emniyet ve Çevre Programı" kategorisinde gümüş ödüle, "İnsan Kaynaklarında Başarı" kategorisinde ise bronz ödüle layık görüldü.

Bu yıl 65 ülkeden 3 bin 700'den fazla başvurunun yapıldığı Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 8 Aralık'ta düzenlenecek törenle ödüller sahiplerine verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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