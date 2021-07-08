BOTAŞ'tan Saros'ta "denize zift akıtılıyor" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Boru Hatları Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Saros Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) projesi kapsamında "denize zift akıtıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Boru Hatları Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Saros Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) projesi kapsamında "denize zift akıtıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Saros FSRU projesinin Marmara Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'nin enerji arzına katkı sağlayacağı belirtildi.

BOTAŞ'ın çevre hassasiyetiyle faaliyetlerini yürüttüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda bu denli hayati öneme sahip ve enerji rekabetinde ülkemizin elini güçlendirecek bu projenin, halkımıza doğru bir şekilde anlatılması gerekmektedir. Bugün çeşitli mecralarda haber olarak karşılık bulan video, maksatlı olarak gerçekdışı anlamıyla sunulmuştur. Zira, yayın organlarınca 'denize zift akıtılıyor' şeklinde aktarılan olay, proje kapsamında deniz tabanına yapılan işlem esnasında deniz kumunun basınçla yüzeye çıkmasından ibarettir. Bu işlem sırasında yalnızca basınçlı deniz suyu kullanılmakta olup hiçbir katkı maddesine yer verilmemektedir. Çevre bilinci konusunda kuruluşumuzla aynı hassasiyeti taşıyan vatandaşlarımızın, bu ve bunun gibi maksatlı, örgütlü ve çıkar grupları tarafından manipüle edilen girişimler konusunda da hassasiyet göstereceklerine inancımız tamdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya